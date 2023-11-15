Bandırma'da çaldığı aracı Bursa'da bırakıp kaçan şahıs yakalandı
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde çaldığı servis aracıyla Bursa'ya giden şahıs Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymadı, 2 otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçan İ.E. (31) 6 gün sonra yakalandı.
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