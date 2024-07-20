Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC'de! Türkiye Kıbrıs'ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlama törenleri dolayısıyla Kıbrıs'a gitti. KKTC'de yapılacak törenlere MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Türkiye barış çıkarmasının 50. yılında 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak.
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