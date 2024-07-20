Video Haber Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC'de! Türkiye Kıbrıs'ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak | Video
Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC'de! Türkiye Kıbrıs'ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak | Video

Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC'de! Türkiye Kıbrıs'ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak | Video

20.07.2024 | 09:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlama törenleri dolayısıyla Kıbrıs'a gitti. KKTC'de yapılacak törenlere MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Türkiye barış çıkarmasının 50. yılında 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC’de! Türkiye Kıbrıs’ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak | Video 08:39
Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC'de! Türkiye Kıbrıs'ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak | Video 20.07.2024 | 09:28
Bakan Yerlikaya: ‘Kuyu-10’ operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı | Video 00:36
Bakan Yerlikaya: ‘Kuyu-10’ operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı | Video 20.07.2024 | 08:53
Melih Altınok | Türkiye’deki Suriyeli sayısı taş çatlasa kaçtır? 05:42
Melih Altınok | Türkiye’deki Suriyeli sayısı taş çatlasa kaçtır? 19.07.2024 | 16:35
Nebi Miş | Sahipsiz sokak hayvanları ve çözüm siyaseti 05:06
Nebi Miş | Sahipsiz sokak hayvanları ve çözüm siyaseti 19.07.2024 | 16:34
Hilal Kaplan | Milletin Meclisi’ne gölge düşürdüler 03:33
Hilal Kaplan | Milletin Meclisi'ne gölge düşürdüler 19.07.2024 | 16:31
Haşmet Babaoğlu | Olimpiyatlara hayır! 03:01
Haşmet Babaoğlu | Olimpiyatlara hayır! 19.07.2024 | 16:26
MSB: Terör örgütü PKK mensubu 15 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:25
MSB: "Terör örgütü PKK mensubu 15 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 19.07.2024 | 16:09
Bakan Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi | Video 09:04
Bakan Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi | Video 19.07.2024 | 15:22
Başkan Erdoğan: Yıldız Sarayı direnişin sembolüdür | Video 28:37
Başkan Erdoğan: "Yıldız Sarayı direnişin sembolüdür" | Video 19.07.2024 | 15:16
Dünyayı etkileyen yazılım sorunu! Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav: Dünyada eninde sonunda dijital kıyamet kopacak | Video 02:55
Dünyayı etkileyen yazılım sorunu! Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav: "Dünyada eninde sonunda dijital kıyamet kopacak" | Video 19.07.2024 | 13:12
Microsoft krizi dünyayı kilitledi! Bakan Uraloğlu’ndan açıklama: Siber saldırı söz konusu değil | Video 01:29
Microsoft krizi dünyayı kilitledi! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: "Siber saldırı söz konusu değil" | Video 19.07.2024 | 11:47
Dünya genelinde yazılım kaynaklı küresel kesinti! Birçok sektörde işlemler durdu! | Video 12:18
Dünya genelinde yazılım kaynaklı küresel kesinti! Birçok sektörde işlemler durdu! | Video 19.07.2024 | 11:36
Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altına alındı | Video 09:49
Bakan Yumaklı: "Yangınlar kontrol altına alındı" | Video 19.07.2024 | 10:41
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 46 tutuklama | Video 01:19
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 46 tutuklama | Video 19.07.2024 | 08:46
Berkan’a sürpriz! 00:12
Berkan’a sürpriz! 18.07.2024 | 23:42
MSB’den Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılına özel belgesel 01:35
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 18.07.2024 | 15:24
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den başıboş köpek düzenlemesi hakkında açıklama 10:18
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den başıboş köpek düzenlemesi hakkında açıklama 18.07.2024 | 14:42
Sözde hayvanseverler Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkartmıyorsunuz? diyen adama saldırdı | VİDEOHABER 02:12
Sözde hayvanseverler "Sakat kalan çocuklar için neden ses çıkartmıyorsunuz?" diyen adama saldırdı | VİDEOHABER 18.07.2024 | 11:26
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’den ortak operasyon 00:31
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'den ortak operasyon 18.07.2024 | 09:55
Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi! 00:55
Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi! 17.07.2024 | 23:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA