Video Haber Bartın'da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
Bartın'da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Bartın'da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

22.10.2023 | 18:54

Bartın'da bir tarlaya kurulan domuz kapanına yakalanan ve kanlar içerisinde kalan ayı, ekiplerin 3 saat süren operasyonuyla, kurtarılıp, tedavi edildikten sonra doğal hayata salındı.

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