Başakşehir - Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı projeleri devralarak kısa sürede tamamlıyor. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine giriyor.
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