Başakşehir - Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı projeleri devralarak kısa sürede tamamlıyor. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine giriyor.