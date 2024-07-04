Başkan Erdoğan, Çinli ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.
Erdoğan Astana temasları çerçevesinde günün erken saatlerinde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.
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