Başkan Erdoğan: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Husumetin, kavganın, ideolojinin futbola girmesinin sporun ruhuna zarar vereceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir takımı, hayran olduğu bir futbolcusu vardır ama hiçbir şey ülkemizin huzurundan daha mühim değildir." dedi.
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