Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Coşan için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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