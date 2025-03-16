Video Haber Başkan Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi | Video
Başkan Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi | Video

16.03.2025 | 08:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle buluştu. Ateş başında gençlerle oturan Başkan Erdoğan, sohbet ederek çay içti.
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