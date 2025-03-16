Başkan Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle bir araya geldi.
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