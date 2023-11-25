Başkan Erdoğan: "Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik" | Video
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
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