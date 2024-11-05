Video Haber Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video
Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video

Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video

05.11.2024 | 09:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, yeni sarayda karşılanan ilk lider oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından heyetlerini birbirlerine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi. İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek ve Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Başkan Erdoğan, iki ay önce açılan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan ilk devlet başkanı oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor | Video 01:52
69 milyonluk konsere Ankaralılardan tepki! "Mansur Yavaş, paraları altyapıya değil konserlere harcıyor" | Video 05.11.2024 | 09:25
Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video 13:47
Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video 05.11.2024 | 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek’te 09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te 05.11.2024 | 08:38
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 01:39
Jandarmadan terör operasyonu: 6 şüpheli gözaltında 04.11.2024 | 17:34
Şişli’de öldürülen 6 yaşındaki Şirin’in son görüntüleri ortaya çıktı 00:38
Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı 04.11.2024 | 16:50
Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 03:51
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 04.11.2024 | 13:07
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Filistin çağrısı! İsrail ile ticareti durdurduk | Video 24:30
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı! "İsrail ile ticareti durdurduk" | Video 04.11.2024 | 13:05
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video 12:24
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video 04.11.2024 | 11:09
Batman Belediyesi’ne kayyum atandı | Video 03:28
Batman Belediyesi'ne kayyum atandı | Video 04.11.2024 | 08:46
Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video 02:35
Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video 04.11.2024 | 08:46
Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video 02:39
Jandarmaların yürüyüş videosu üzerinden algı operasyonu yapmışlardı! Gerçek ortaya çıktı | Video 03.11.2024 | 15:20
Milletvekili Varank ölümden döndü | Video 00:58
Milletvekili Varank ölümden döndü | Video 03.11.2024 | 08:42
Mustafa Varank kaza geçirdi 00:11
Mustafa Varank kaza geçirdi 02.11.2024 | 21:11
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 06:02
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 02.11.2024 | 16:09
Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 41:15
Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 02.11.2024 | 13:17
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon! 24 kişi tutuklandı 00:49
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 24 kişi tutuklandı 02.11.2024 | 08:35
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01:32
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01.11.2024 | 22:50
Ardahan’da öğrenciler TÜBİTAK şenliğinde buluştu 04:37
Ardahan’da öğrenciler TÜBİTAK şenliğinde buluştu 01.11.2024 | 22:25
İtirafçı Nevzat’ın kardeşi SABAH’a konuştu! 07:05
İtirafçı Nevzat’ın kardeşi SABAH’a konuştu! 01.11.2024 | 19:27
Kartal çöp yığınları ile doldu! İşçiler greve gitti, vatandaş kokudan yolda yürüyemiyor 04:50
Kartal çöp yığınları ile doldu! İşçiler greve gitti, vatandaş kokudan yolda yürüyemiyor 01.11.2024 | 18:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA