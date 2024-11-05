Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından resmi törenle karşılandı | Video 05.11.2024 | 09:24 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, yeni sarayda karşılanan ilk lider oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından heyetlerini birbirlerine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi. İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek ve Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Başkan Erdoğan, iki ay önce açılan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan ilk devlet başkanı oldu.