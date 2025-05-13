Video Haber Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti | Video
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti | Video

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti | Video

13.05.2025 | 15:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy: Perşembe günü Başkan Erdoğan ile görüşeceğim | Video 01:12
Zelenskiy: "Perşembe günü Başkan Erdoğan ile görüşeceğim" | Video 13.05.2025 | 16:40
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’ni kabul etti | Video 00:21
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti | Video 13.05.2025 | 15:04
Uzmanlardan ailelere dijital bağımlılık uyarısı: Çocuklar sanal kumarda ödül ve değer görme arayışında | Video 03:48
Uzmanlardan ailelere dijital bağımlılık uyarısı: "Çocuklar sanal kumarda ödül ve değer görme arayışında" | Video 13.05.2025 | 13:59
Yeşilay Başkanı Sabah.com.tr’ye konuştu: Telafisi zor yıkımlarla karşılaşılabilir | Video 04:01
Yeşilay Başkanı Sabah.com.tr’ye konuştu: "Telafisi zor yıkımlarla karşılaşılabilir" | Video 13.05.2025 | 13:21
Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler’i kabul etti | Video 01:59
Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti | Video 13.05.2025 | 12:34
DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı | Video 03:24
DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı | Video 13.05.2025 | 12:34
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan A Haber’e önemli açıklamalar! 42:26
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan A Haber'e önemli açıklamalar! 12.05.2025 | 21:04
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 30:06
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.05.2025 | 20:43
7. Etnospor Kültür Festivali öncesi Bilal Erdoğan’dan açıklamalar | Video 02:57
7. Etnospor Kültür Festivali öncesi Bilal Erdoğan'dan açıklamalar | Video 12.05.2025 | 16:19
SABAH.com.tr sordu, Bilal Erdoğan cevapladı! Etnospor, KKTC’de yapılacak mı? | Video 01:42
SABAH.com.tr sordu, Bilal Erdoğan cevapladı! "Etnospor, KKTC'de yapılacak mı?" | Video 12.05.2025 | 16:18
Haşmet Babaoğlu | Dünya dönüyor 03:14
Haşmet Babaoğlu | Dünya dönüyor 12.05.2025 | 16:09
Melih Altınok | Çok da şey yapmamak lazım 05:07
Melih Altınok | Çok da şey yapmamak lazım 12.05.2025 | 16:07
Yavuz Donat | Gündem... Jet hızıyla 09:26
Yavuz Donat | Gündem... Jet hızıyla 12.05.2025 | 16:05
Nebi Miş | Terörün sonlandırılmasında Türkiye modeli 04:37
Nebi Miş | Terörün sonlandırılmasında Türkiye modeli 12.05.2025 | 16:01
Kerem Alkin | ‘Tahvil’ kozu ‘nükleer seçenek’ mi? 04:42
Kerem Alkin | ‘Tahvil’ kozu ‘nükleer seçenek’ mi? 12.05.2025 | 15:56
Başkan Erdoğan: Kimse yargıya parmak sallayamaz | Video 16:56
Başkan Erdoğan: "Kimse yargıya parmak sallayamaz" | Video 12.05.2025 | 15:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın kendini feshini değerlendirdi | Video 11:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshini değerlendirdi | Video 12.05.2025 | 15:04
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır’da halk bu kararı halayla kutladı | Video 12:19
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır'da halk bu kararı halayla kutladı | Video 12.05.2025 | 11:49
Adım adım Terörsüz Türkiye! 15 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreç nasıl işledi? | Video 03:22
Adım adım Terörsüz Türkiye! 15 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreç nasıl işledi? | Video 12.05.2025 | 11:07
47 yıl sonra fesih kararı alan PKK silahları nerede ve nasıl teslim edecek? | Video 07:22
47 yıl sonra fesih kararı alan PKK silahları nerede ve nasıl teslim edecek? | Video 12.05.2025 | 10:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY