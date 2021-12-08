Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu: Hedefimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme | Video
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplandı. Kabine Toplantısı'nda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve koronavirüs salgınında son durumun ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.