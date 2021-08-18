Başkan Erdoğan: Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı daha dikkatlidir | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'la ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir, daha dikkatlidir. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir." dedi.