Başkan Erdoğan: "Temennimiz CHP'nin milletin değerleriyle barışması"

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda vatandaşlara seslendi. "Bizim temennimiz, CHP'nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi yani normalleşmesidir." dedi.