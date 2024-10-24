Başkan Erdoğan: "Terörü bertaraf etme azmimiz güçlendi" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:31
MSB: "Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir" | Video 24.10.2024 | 12:35
02:36
02:43
05:30
Başkan Erdoğan: "Terörü bertaraf etme azmimiz güçlendi" | Video 24.10.2024 | 12:45
07:17
05:27
01:18
Trafikte yumruklu kavga kamerada | Video 24.10.2024 | 10:11
05:51
Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı: 5 şehit, 22 yaralı 24.10.2024 | 09:33
01:01
05:32
Terör hedefleri canlı yayında böyle vuruldu | Video 24.10.2024 | 09:24
00:48
MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı | Video 24.10.2024 | 08:50
00:21
Ayvalık’taki bitişik iki metruk evde yangın 24.10.2024 | 01:37
04:01
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Müsavat Dervişoğlu’na: Sen kimsin? 23.10.2024 | 23:37
07:48
01:49
Taksici şehidin babası SABAH’a konuştu: Kolumuzun biri koptu 23.10.2024 | 21:46
01:16
İşte teröristin ve taksicinin son görüntüsü 23.10.2024 | 20:17
00:05
01:35
02:57
TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar 23.10.2024 | 18:39