Video Haber Başkan Erdoğan: "Terörü bertaraf etme azmimiz güçlendi" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Terörü bertaraf etme azmimiz güçlendi" | Video

24.10.2024 | 12:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır" dedi.

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