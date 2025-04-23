Başkan Erdoğan: Tüm ekipler sahada inceleme yapıyor!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Başkan Erdoğan: Tüm ekipler sahada inceleme yapıyor! 23.04.2025 | 18:53
07:32
09:09
08:33
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video 23.04.2025 | 13:17
01:03
Bakan Yumaklı: "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir" | Video 23.04.2025 | 12:00
13:16
16:38
01:31
19:23
01:38
Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu | Video 23.04.2025 | 09:17
01:28
Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya başarılı 4 sorti | Video 23.04.2025 | 08:51
05:00
18:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 22.04.2025 | 21:45
02:21
Gazzeli çocuklar Konyaspor- Galatasaray maçı seremonisine çıktı 22.04.2025 | 21:25
00:45
03:59
Enstitü Sosyal’den dijital çağ için çocuk hakları sözleşmesi 22.04.2025 | 18:54
03:41
00:49
02:33
02:49
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Erken seçim' açıklaması | Video 22.04.2025 | 14:22