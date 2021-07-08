Video Haber Başkan Erdoğan "Yurt dışı altınlarımızı getirdik, ekonomimizi saldırılara karşı güçlendirdik"

Başkan Erdoğan "Yurt dışı altınlarımızı getirdik, ekonomimizi saldırılara karşı güçlendirdik"

Başkan Erdoğan
08.07.2021 | 12:42

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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