Video Haber Başkan Erdoğan’dan Brezilya dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan’dan Brezilya dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan’dan Brezilya dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video

20.11.2024 | 15:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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