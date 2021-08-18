Başkan Erdoğan'dan evleri yıkılanlara yeni konut müjdesi | Video
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Başkan Erdoğan, "Afet bölgesinin tamamında altyapının yeniden ayağa kaldırılması konusunda kesintisiz çalışıyoruz. Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi. Yolları kapanan köylerimize havadan jeneratör naklederek elektrik verdik. Elektriksiz köy bırakmadık. Selden etkilenen yerleri afet bölgesi ilan ederek, mükelleflerimizin vergi ödemelerini, esnaf kredi ödemelerini erteledik. KOSGEB acil destek paketi gibi uygulamaları hayata geçirdik. Evleri yıkılanlara yeni konutlar yapacağız. Vatandaşlarımızı kurtaran kahramanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.