Başkan Erdoğan'dan KKTC dönüşünde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’de yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı ve TEKNOFEST için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. KKTC'ye düzenlenen günübirlik ziyaretin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. CHP'li milletvekillerin,n dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak Türk polisine çok ağır tahrik ve hakaretlerde bulunmasına da değinen Başkan Erdoğan, "Utançla hatırlanacak işler yapıyorlar. Milleti sokağa dökmek, iç karışıklık çıkartmak, kaos oluşturmak, provokasyonlara ortam sağlamak bitti; işi şimdi doğrudan devletin polisinin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar. Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır. Bu konu artık siyasetin değil, yargının konusu haline gelmiştir. Nasıl bir zihniyet ve şahsiyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir. Polisimizi kimler hedef alır, teröristler." ifadelerini kullandı.