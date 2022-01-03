Video Haber Başkan Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi | Video
Başkan Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi | Video

Başkan Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi | Video

03.01.2022 | 19:59

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Başkan Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi | Video 03:44
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Son dakika haberleri: Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime, 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulduğu Kabine Toplantısı'nın en önemli gündemi ise emekli ve memur maaş zamları oldu. Gelen son dakika haberine göre, Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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