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03:44
Başkan Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi | Video 03.01.2022 | 19:59
02:38
00:11
01:58
Son dakika | CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı! | Video 03.01.2022 | 18:11
00:38
06:33
Yavuz Donat | 2022... Seçimden önceki viraj 03.01.2022 | 13:31
02:07
Mehmet Barlas | Ekonomide 2022 beklentilerimiz 03.01.2022 | 13:15
06:32
02:50
Engin Ardıç | Şekil yapanlar 03.01.2022 | 12:02
01:08
Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
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Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale | Video 02.01.2022 | 19:14
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Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek | Video 02.01.2022 | 19:12
01:14
Son dakika haberleri: Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime, 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulduğu Kabine Toplantısı'nın en önemli gündemi ise emekli ve memur maaş zamları oldu. Gelen son dakika haberine göre, Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...