Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: "En küçük bir vizyonları yok" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "En küçük bir vizyonları yok. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık." ifadelerini kullandı.
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