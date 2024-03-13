Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: "En küçük bir vizyonları yok" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "En küçük bir vizyonları yok. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık." ifadelerini kullandı.