Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, turizmde de farklı bir ivme yakalandığını ifade etti. Erdoğan, muhalefetin "israf" olarak nitelediği şehir hastanelerinin salgın döneminde millete şifa olduğunu söyledi, "Muhalefetin eleştirdiği bu sağlık yatırımları tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştürüldü." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin üye sayısını da açıklayan Erdoğan, "11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...