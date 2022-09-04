Video Haber Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'ı korkuttu | Video
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'ı korkuttu | Video

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'ı korkuttu | Video

04.09.2022 | 14:01

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Dün TEKNOFEST'te Yunanistan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle tarihi bir meydan okuyan Başkan Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan'ı karıştırdı. Yunanistan, yine bildiğini okuyarak Türkiye'yi başka mercilere şikayet etmeye karar verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bu söylemleri NATO'ya ileteceklerini ifade etti.

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