Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'ı korkuttu | Video

Dün TEKNOFEST'te Yunanistan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle tarihi bir meydan okuyan Başkan Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan'ı karıştırdı. Yunanistan, yine bildiğini okuyarak Türkiye'yi başka mercilere şikayet etmeye karar verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bu söylemleri NATO'ya ileteceklerini ifade etti.