Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" gökyüzünden takip ediyor | Video

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara karşı mücadele gece gündüz devam ediyor. Alevlerle mücadelede İHA'lar da büyük bir başarı sağladı. Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.