Video Haber BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl? | Video
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl? | Video

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl? | Video

04.03.2024 | 15:44

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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