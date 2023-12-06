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Beylikdüzü'nde seyir halindeki araç alev alev yandı

Beylikdüzü'nde seyir halindeki araç alev alev yandı

06.12.2023 | 22:59

Beylikdüzü’nde seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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