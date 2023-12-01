Video Haber BM İklim Zirvesi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
BM İklim Zirvesi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

BM İklim Zirvesi: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

01.12.2023 | 16:15

BM İklim Zirvesi'de açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

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