Video Haber Bodrum'da esnaf kavgası kameralara yansıdı!
Bodrum'da esnaf kavgası kameralara yansıdı!

Bodrum'da esnaf kavgası kameralara yansıdı!

01.09.2024 | 18:18

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte kameralara yansıyan o görüntüler!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bodrum’da esnaf kavgası kameralara yansıdı! 00:35
Bodrum'da esnaf kavgası kameralara yansıdı! 01.09.2024 | 18:18
Başkan Erdoğan’dan Haliçport Projesi açılış töreninde önemli mesajlar | Video 17:55
Başkan Erdoğan'dan Haliçport Projesi açılış töreninde önemli mesajlar | Video 01.09.2024 | 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu 24:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu 31.08.2024 | 16:50
Emine Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı 01:14
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı 31.08.2024 | 13:39
GÖKDOĞAN füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu an kamerada! 00:26
GÖKDOĞAN” füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu an kamerada! 31.08.2024 | 13:20
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi 01:20
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi 31.08.2024 | 10:56
TSYD’deki havuz skandalında son dakika: Özür dilemeleri gerekiyor 03:01
TSYD'deki havuz skandalında son dakika: "Özür dilemeleri gerekiyor" 31.08.2024 | 11:09
Bakan Kurum Diyarbakır’da 10 bin konutun 6 binini tamamladık 01:38
Bakan Kurum "Diyarbakır’da 10 bin konutun 6 binini tamamladık" 31.08.2024 | 11:02
Kuyu-21 operasyonlarında Interpol’ün aradığı 25 şüpheli yakalandı 01:01
"Kuyu-21" operasyonlarında Interpol'ün aradığı 25 şüpheli yakalandı 31.08.2024 | 08:37
TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber’e konuştu 03:11
TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu 30.08.2024 | 22:55
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos Programında önemli açıklamalar 19:47
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Programında önemli açıklamalar 30.08.2024 | 22:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni’nde konuştu 25:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuştu 30.08.2024 | 17:37
CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandal görüntüler: ’Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet’ ne ararsan var 03:35
CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal görüntüler: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var 30.08.2024 | 11:44
Atatürk’ün İstiklal Madalyası’nın belgesi ilk görüntülendi 04:50
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nın belgesi ilk görüntülendi 30.08.2024 | 09:11
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden Gürz-10 operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı | Video 01:08
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı | Video 30.08.2024 | 08:56
Vali Davut Gül, 1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı | Video 02:41
Vali Davut Gül, "1 kişi öldü, 47 vatandaşımız yaralandı" | Video 29.08.2024 | 13:05
Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var... İşte metrobüslerin çarpışma anı | Video 00:28
Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var... İşte metrobüslerin çarpışma anı | Video 29.08.2024 | 09:47
SON DAKİKA: İstanbul’da metrobüslerin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:28
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüslerin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 29.08.2024 | 09:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video 04:08
SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video 29.08.2024 | 09:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA