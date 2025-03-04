Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı | Video
İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da son dönemlerde olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olacak şekilde manipülatif eylemlerde bulunan 17 şüpheliye düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
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