Video Haber Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı | Video
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı | Video

Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı | Video

04.03.2025 | 14:11

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da son dönemlerde olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olacak şekilde manipülatif eylemlerde bulunan 17 şüpheliye düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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