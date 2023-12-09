Bursa'da yol verme kavgası: Caddeyi ringe çevirdiler | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis minibüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, servis minibüsü şoförü aracındaki sopaya sarıldı. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile sona ererken o anlar bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi.