CHP olağanüstü kurultayı yapabilecek mi? | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir kayyum kararının önüne geçmek için 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldı. Ancak, bazı hukukçular olağanüstü kurultayın yapılamacağını belirtti. İşte detaylar...
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