CHP olağanüstü kurultayı yapabilecek mi? | Video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir kayyum kararının önüne geçmek için 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldı. Ancak, bazı hukukçular olağanüstü kurultayın yapılamacağını belirtti. İşte detaylar...