CHP'den TBMM'de provokasyon | Video

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarla dolu provokasyon girişimi damga vurdu. CHP grubu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasını da sabote etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "İftirasını ispat etmezse şerefsizdir" sözlerini kullandı.