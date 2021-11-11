CHP'li Tanju Özcan'dan tepki çeken karar! Yabancı uyrukluların nikah tarifesinin 100 bin lira olmasını istedi | Video

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine çok tartışılacak bir düzenlemeye imza attı. Kararı "Değişik" olarak nitelendiren Özcan, " Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafın da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira." dedi. CHP'li Özcan'ın bu kararı ise tepkilere neden oldu.