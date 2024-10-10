Cille 2069 sinemalarda !
Türk animasyon serilerinin kült projelerinden biri olan “Cille 2069”, 11 Ekim 2024 tarihinde izleyiciyle buluşuyor. Yapım aşaması 5 yıl süren film, geniş bir hayran kitlesine sahip olan “Cille” çizgi dizisinin devam niteliğinde ve dizinin final bölümünden tam 15 yıl sonrasını konu alıyor.
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