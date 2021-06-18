Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan bir kez daha çağrıda bulundu: "Teklifimiz hala geçerli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan bir kez daha çağrıda bulundu: "Teklifimiz hala geçerli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'dan bir kez daha çağrıda bulundu:
18.06.2021 | 15:47

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz Konferansı önerisini hatırlattı, "Teklifimiz hala geçerli" dedi. Erdoğan, Yunanistan ile son dönemde geliştirilen iyi ilişilerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

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