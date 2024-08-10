Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi 10.08.2024 | 08:37 İstanbul'da Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası akademiyi gezerek hakkında bilgi aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından eski Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve eski Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ardından beraberindekilerle tesisi gezerek Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bilgi aldı.