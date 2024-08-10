Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'ni gezdi
İstanbul'da Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydan'ın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası akademiyi gezerek hakkında bilgi aldı.
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