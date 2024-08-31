Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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