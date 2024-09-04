Cumhurbaşkanı Erdoğan "Medeniyet beşiği 2 kadim ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda Gazze ile ilgili görüşmeler yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesis etme hususunda mutabık kaldık. Filistin'deki son durum itibarıyla görüşmelerimizin odağında bu yer aldı. Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir." ifadelerini kullandı.