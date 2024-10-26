Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yerinin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak. Evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.