Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Gazze insanlık için bir test oldu" | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu’nu takip eden A Haber muhabiri Murat Sekban'a özel açıklamalarda bulundu. Dünyada yoğun bir ekonomik rekabetin olduğunu belirten Cevdet Yılmaz Gazze ve Suriye konusunda da önemli mesajlar verdi.