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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Gazze insanlık için bir test oldu" | Video

12.04.2025 | 16:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu’nu takip eden A Haber muhabiri Murat Sekban'a özel açıklamalarda bulundu. Dünyada yoğun bir ekonomik rekabetin olduğunu belirten Cevdet Yılmaz Gazze ve Suriye konusunda da önemli mesajlar verdi.

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