DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi için yapılan açık kaynak araştırmalarında örgütün kırsal alan yapılanmasında 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış’in DEM Parti Esenyurt İlçe binasında anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.
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