Video Haber Deprem bölgesinde 29 bin 311 konut bugün sahiplerine teslim ediliyor "Yapacağız dersek, yaparız."
Deprem bölgesinde 29 bin 311 konut bugün sahiplerine teslim ediliyor

Deprem bölgesinde 29 bin 311 konut bugün sahiplerine teslim ediliyor "Yapacağız dersek, yaparız."

26.10.2024 | 16:13

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