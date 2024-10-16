Depremde anında öğrencisini kucaklayarak kurtardı
Malatya’nın Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, 5.9 büyüklüğündeki depremde panikleyen özel gereksinimli öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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