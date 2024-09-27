Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York şehrinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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