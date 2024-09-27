Video Haber Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi

27.09.2024 | 08:44

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York şehrinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi 00:12
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi 27.09.2024 | 08:44
10 ilde bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi 01:03
10 ilde bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi 27.09.2024 | 08:32
İsmail Ok, Turan Çömez’in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video 02:25
İsmail Ok, Turan Çömez’in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video 26.09.2024 | 15:22
Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi | Video 01:10
Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi | Video 26.09.2024 | 14:50
MSB: Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir | Video 09:23
MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 26.09.2024 | 12:34
BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’ta Filistin protestoları 01:07
BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları 25.09.2024 | 23:45
Başkan Erdoğan ABD’deki temaslarını tamamladı 00:58
Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarını tamamladı 25.09.2024 | 23:05
Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada 01:53
Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada 25.09.2024 | 22:32
Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu 00:09
Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu 25.09.2024 | 22:33
Yunan Sahil Güvenliği’nden Türk balıkçı teknesine taciz 01:06
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk balıkçı teknesine taciz 25.09.2024 | 21:41
Suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı 01:38
Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı 25.09.2024 | 19:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye’nin ekonomik kalkınma süreci hızlanacak | Video 06:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Türkiye'nin ekonomik kalkınma süreci hızlanacak" | Video 25.09.2024 | 08:53
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüştü | Video 02:27
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le görüştü | Video 25.09.2024 | 08:52
Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı 05:13
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı 24.09.2024 | 22:43
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklama: ABD, İsrail’in karşısında yer almalı 01:42
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama: ABD, İsrail'in karşısında yer almalı 24.09.2024 | 20:25
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar: Netanyahu da Hitler gibi durdurulmalı 36:51
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: Netanyahu da Hitler gibi durdurulmalı 24.09.2024 | 18:37
Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar! 02:39
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar! 24.09.2024 | 18:39
Terör örgütlerine Jandarma Komando pençesi: Zorlu arazi şartlarında vatan nöbeti! 04:48
Terör örgütlerine Jandarma Komando pençesi: Zorlu arazi şartlarında vatan nöbeti! 24.09.2024 | 16:25
Başkan Erdoğan’dan F-16 açıklaması | Video 11:37
Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması | Video 24.09.2024 | 08:49
Başkan Erdoğan’dan New York’ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli 02:52
Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli 23.09.2024 | 21:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA