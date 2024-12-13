Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi başladı | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesi başladı.
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