Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.
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