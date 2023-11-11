Dünyanın gözü önünde savaş suçu! İsrail, Gazze'ye fosfor bombası ile saldırdı
Katil İsrail güçleri Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanını sürdürüyor. Çocuk, yaşlı, kadın, ayırt etmeden katliam yapan İsrail, dünyanın gözü önünde yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Gece saatlerinde hava saldırılarını artıran İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yakınlarını fosfor bombalarıyla vurdu.
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