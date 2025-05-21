Video Haber Ekrem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi | Video
Ekrem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi | Video

Ekrem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi | Video

21.05.2025 | 08:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, telefonun yerini ihbar etmesiyle ele geçirildi. Sim kartsız olarak ele geçirilen telefon üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, yapılan bir ihbar üzerine bir ikamette arama yapıldı ve İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, söz konusu cep telefonunun yerini ihbarı üzerine ikamette arama yapıldığı ve cep telefonunun ele geçirildiği öğrenildi. Sim kartsız olarak ele geçirilen telefon üzerindeki incelemeler sürüyor.

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