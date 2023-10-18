Video Haber Elazığ'da binlerce kişi Filistin için bir araya geldi
Elazığ'da binlerce kişi Filistin için bir araya geldi

Elazığ'da binlerce kişi Filistin için bir araya geldi

18.10.2023 | 23:05

Elazığ’da bir araya gelen binlerce kişi önce Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ardından tekbirler atarak yürüdü.

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